Çağlar attı Leicester kazandı!

Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'lu Manchester'a geçit vermeyen Leicester karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç boyunca gösterdiği harika performansla Ronaldo'ya nefes aldırmadı. Güzel futbolunu bir de golle süsleyen Çağlar maçın yıldızı oldu.

Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Leicester'ın diğer gollerini 31. dakikada Youri Tielemans, 83. dakikada Jamie Vardy ve 90+1'de Patson Daka kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini ise Mason Greenwood ve Marcus Rashford attı.

Ligde 4 maç sonra kazanan Leicester, bu galibiyetle puanını 11'e çıkarırken, 3 maçtır galip gelemeyen Manchester United ise 14 puanda kaldı.