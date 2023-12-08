AjansHaber.com.tr Yaşam Bodrum'da sağanak hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 kişi ve 1 kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla için yaptığı uyarının ardından Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hasımları barıştırmak istedi, hayatını kaybetti!
15 yaşındaki çocuk, taksi şoförünü bıçaklandı
Hastaneye gitmesi için ikna edilememişti, öldü
Akademisyen üniversitedeki odasında ölü bulundu
Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı
Sakarya'da 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi