BİST Genel Müdürü Hakan Atilla: "Ciddi şekilde yabancı girişi oldu"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açılış konuşmasında 2020 yılında sermaye piyasaları için güzel gelişmeler yaşandığını ifade ederek, “Son 1 haftadır ciddi şekilde yabancı yatırımcı girişini gözlemledik” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın dördüncüsü bu yıl 16 – 21 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da bir dizi online etkinlik ile kutlanacak.

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, TSPB, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. iş birliğinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle bugün (16 Kasım) başladı.

"CİDDİ ŞEKİLDE YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİNİ GÖZLEMLEDİK"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açılış konuşmasında 2020 yılında sermaye piyasaları için güzel gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Son 1 haftadır ciddi şekilde yabancı yatırımcı girişini gözlemledik. Pay piyasasında işlem hacimleri yaklaşık yüzde 200 arttı. Pay piyasasındaki işlem hacimleri geçen sene bu dönemler 8 milyar seviyesinden, 64 milyar seviyesine ulaştığımız günler oldu. İşlem hacimlerindeki bu artış sermaye piyasalarına olan ilginin bir göstergesi" açıklamasını yaptı.