Enflasyon rakamları belli oldu!

TÜİK, merakla beklenen nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80'e yükseldi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu.

2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.