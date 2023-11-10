Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi!

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü bellli oldu. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında Rıza Çalımbay yer alacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

"Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.” Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEÇİME KADAR 4 MAÇ VAR

Beşiktaş, 3 Aralık'taki başkanlık seçimine kadar 4 maç oynayacak. Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ligde bu haftanın ardından verilecek milli ara sonrasında Beşiktaş, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçını ise 30 Kasım'da oynayacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ise siyah-beyazlılar, 3 Aralık'da deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.