Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık haberi!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun dün yapılan idmanı hissettiği ağrı sebebiyle tamamlayamadığı ve MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 18 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş’ın sponsor hastanemizde yapılan MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda derbi maçta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.