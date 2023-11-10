Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ayrılığı!

Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı.

Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.

Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.