AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ayrılığı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ayrılığı!

Beşiktaş Kulübü, Futbol Takımı Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yollarını ayırdıklarını açıkladı

Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevinden istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı.

Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.

Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tuzlaspor başkanına soruşturma!
Başkan Çebi adaylık kararını açıkladı!
Galatasaray zorlu deplasmanda!
Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel bilet!
Montella EURO 2024 için iddialı!
Cimbom Almanya'dan eli boş döndü!
Beşiktaş Bodo'ya evinde de boyun eğdi!