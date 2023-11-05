Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

45+2'de Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kabus yaşadı.

Önce 46'da Saric'le beraberliği yakalayan Antalya, 50 ve 57. dakikalarda ise Jehezkel'in golleriyle 3-1'i yakaladı. 12 dakika içinde kalesinde üç gol gören Kartal, 80. dakikada Muleka ile umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.

Nuri Şahin'in ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkarırken, bu sezon çıktığı 6. deplasman maçında 4. yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.