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Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, etkili olan dolu ve sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte öğle vakti başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Akşam saatlerinde de devam eden sağanak ve dolu nedeniyle Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağış sonrası bazı yollar su ile kapanırken, dolu nedeniyle de ilçe beyaza büründü. Ekipler, suyla kapanan yolları açarken, bazı bölgelerde ise yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin bekleyişi sürüyor.

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