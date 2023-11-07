Başkan Çebi adaylık kararını açıkladı!

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çebi, "Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Özellikle futboldan kaynaklanan maalesef benim de çok üzüntü ve acısını çekmiş olduğum bu süreç gerçekten yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca değişimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Burası bizim ve her zaman bizim olacak. Bizler eğer Beşiktaş söz konusu olduğunda gerekirse kendimizi de yakmayı bilebilmeliyiz. " ifadelerini kullandı.