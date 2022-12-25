Bakanlık harekete geçti! Kiraz Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde bulunan Kiraz Deresi’nin renginin değiştiğine ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Bakanlık açıklamasında, derenin İzmit Körfezi'yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı.

Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde yağmur suyu hattına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığının belirlendiği ifade edilirken sudan numune alan ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda kirliliğe, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan bir firmanın neden olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, analiz sonuçlarına göre firmaya idari para cezası uygulanması için idari sürecin başlatıldığını, ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.