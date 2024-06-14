Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden büyük hasar gören şehirlerden biri olan Adıyaman’da, İndere bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en büyük şantiyesinin İndere’de kurulduğunu belirterek, 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz, 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Herkes bilsin ki, yaptığımız evler depreme dirençli evler.” ifadelerini kullandı.

43 bin hak sahibinin olduğu Adıyaman’da, 46 bin konut ve iş yeri için inşaatlara başlandı

Bakan Mehmet Özhaseki, “Depremden en çok hasar gören illerimizden birisi de Adıyaman’dı. Burada AFAD’ın verilerine göre 43 bin civarında hak sahibi var. Geneli konut ve küçük bir bölümü de iş yeri olan 46 bin civarındaki yapı için inşaatlara başladık. 8 bin kadar da konutumuzu burada teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay tamamlanan konutları teslim etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin en büyük şantiyesi İndere’de

Adıyaman İndere’de 16 bin 500 konutluk şantiye kurulduğunu belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “İndere'de, Türkiye'de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz, 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol, su, kanal gibi temel altyapı ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanların buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları, dini tesisler gibi birtakım binalar yapmaya da gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

6 Şubat depremlerini, “Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti.” ifadeleriyle tanımlayan Bakan Özhaseki, “850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı veyahut da yıkılmak üzere. Maddi hasar da 100 milyar doların üzerinde. Bu işten tam 18 ilimiz zarar gördü. 14 milyon insanımız mağdur oldu. Ama çok şükür bütün bu yaraları sarmak için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bizler büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Şu anda bin 240 yerde şantiyemiz var, 16 bin 500 konutluk bir şantiye. 4 bin 333 köyde de yıkılmış olan köy evlerimizi yapıyoruz. 100 bin civarında çelikten devam ettiğimiz köy evleri inşaatları hızla devam ediyor. 76 bin konut teslim ettik ama Allah nasip ederse yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da peyderpey, her ay 10-15-20 bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız.” açıklamasını yaptı.

“28 bin civarında yerinde dönüşüm devam ediyor”

Yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere de devlet olarak maddi yardımda bulunduklarının altını çizen Bakan Özhaseki, “Şu anda sayı 28 bin civarında, dönüşümler hala devam ediyor. Bu sayının artacağını düşünüyorum. Kendi işlerini, kendi evini yapan insanlara da bizim maddi yardımlarımız devam edecek. İnşallah el birliğiyle bu yaraları sarmış bu sıkıntının altından kalkmış olacağız.” dedi.

“Toki ve Emlak Konut sınıfı geçti”

Depreme dirençli evler ürettiklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Herkes bilsin ki, yaptığımız evler depreme dirençli evler. Zaten TOKİ ve Emlak Konut bu konuda sınıfı geçti. Şimdi ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz de çelik köy evleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz depremde de bu saydığım grupların, devlet olarak yaptığımız kendi kurumlarımızın binalarından hiçbirisi yıkılmadı. 1999 depremini hatırlarsanız eğer, en çok hasar gören yerler kamu binalarıydı, kaymakamlıklardı, devlet hastaneleriydi, okullardı. Ama şimdi bu son depremde kamunun yapmış olduğu bütün binalar sağlam. TOKİ'nin, Yapı İşleri’nin, Emlak Konut’un yapmış olduğu bütün binalar sağlam. Bu konutları da aynı şekilde inşa ediyoruz. İnşallah bittiğinde de hak sahiplerine, kardeşlerimize vereceğiz.”