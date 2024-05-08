Bakan Özhaseki, yapılan çalışmaları incelemek üzere Hatay'a gitti!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere Hatay'a gitti. Ziyareti, Ajans Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Engin Demir ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ümit Kozan takip etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bölgede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Bakan Özhaseki Hatay'a gitti.
Ajans Haber, incelemeleri yerinde takip ediyor
Ankara'dan çok sayıda medya temsilcisinin de katıldığı incelemeleri Ajans Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Engin Demir ve Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ümit Kozan yerinde takip ediyor.
432 bin 805 bağımsız bölümün inşası sürüyor
Bakanlık, afet bölgesinde 395 bin 649 konut ve 37 bin 156 ticari alan olmak üzere toplam 432 bin 805 bağımsız bölümün inşasını hızla sürdürüyor. Bakanlık; 1.240 şantiyede, 110 bin kişilik işçi ordusuyla çalışıyor.
76 bin konut teslim edildi
Bugüne kadar 11 şehirde 76 bin konutu hak sahiplerine teslim eden bakanlığa bağlık ekipler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Bugüne kadar teslim edilen 76 bin konutun illere göre dağılımı ise şu şekilde;
Kahramanmaraş: 17.592
Gaziantep: 14.710
Hatay: 10.889
Adıyaman: 8.216
Malatya: 7.881
Diyarbakır: 4.415
Osmaniye: 3.572
Elâzığ: 3.093
Şanlıurfa: 2.446
Adana: 2.316
Kilis: 1.494
2025'te tüm konutlar teslim edilmiş olacak
Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem konutlarının tamamı ise 2025 yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak.
Şehir merkezleri bakanlığa emanet
Depremden hasar gören şehirlerin merkezlerini, ana caddelerini, bizzat kendi üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor.
Belediyelere 64 milyar TL hibe
Bakanlık, afetten zarar gören şehirlerin altyapıları için belediyelere 64 milyar TL hibe desteği veriyor. Bunun için de belediyelere herhangi bir borçlandırma yapmıyor.
Hatay'da yürütülen çalışmalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 130 bin 363 adet konut ve 12 bin 392 ticari alan olmak üzere toplam 142 bin 995 adet bağımsız bölümün yapımına devam ediyor.
Bakanlık, şu ana kadar Hatay’da afetzedelere 10 bin 889 konutun teslimini gerçekleştirdi.
Bakanlık, aynı zamanda Hatay’da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında belediyeye toplam 14 milyar 200 milyon TL hibe desteği veriyor.
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