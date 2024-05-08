Bakan Özhaseki, yapılan çalışmaları incelemek üzere Hatay'a gitti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Bakan Özhaseki Hatay'a gitti.

Ajans Haber, incelemeleri yerinde takip ediyor

Ankara'dan çok sayıda medya temsilcisinin de katıldığı incelemeleri Ajans Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Engin Demir ve Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ümit Kozan yerinde takip ediyor.

432 bin 805 bağımsız bölümün inşası sürüyor

Bakanlık, afet bölgesinde 395 bin 649 konut ve 37 bin 156 ticari alan olmak üzere toplam 432 bin 805 bağımsız bölümün inşasını hızla sürdürüyor. Bakanlık; 1.240 şantiyede, 110 bin kişilik işçi ordusuyla çalışıyor.

76 bin konut teslim edildi

Bugüne kadar 11 şehirde 76 bin konutu hak sahiplerine teslim eden bakanlığa bağlık ekipler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bugüne kadar teslim edilen 76 bin konutun illere göre dağılımı ise şu şekilde;

Kahramanmaraş: 17.592

Gaziantep: 14.710

Hatay: 10.889

Adıyaman: 8.216

Malatya: 7.881

Diyarbakır: 4.415

Osmaniye: 3.572

Elâzığ: 3.093

Şanlıurfa: 2.446

Adana: 2.316

Kilis: 1.494

2025'te tüm konutlar teslim edilmiş olacak

Bu yıl sonuna kadar 200 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem konutlarının tamamı ise 2025 yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak.

Şehir merkezleri bakanlığa emanet

Depremden hasar gören şehirlerin merkezlerini, ana caddelerini, bizzat kendi üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor.

Belediyelere 64 milyar TL hibe

Bakanlık, afetten zarar gören şehirlerin altyapıları için belediyelere 64 milyar TL hibe desteği veriyor. Bunun için de belediyelere herhangi bir borçlandırma yapmıyor.

Hatay'da yürütülen çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 130 bin 363 adet konut ve 12 bin 392 ticari alan olmak üzere toplam 142 bin 995 adet bağımsız bölümün yapımına devam ediyor.

Bakanlık, şu ana kadar Hatay’da afetzedelere 10 bin 889 konutun teslimini gerçekleştirdi.

Bakanlık, aynı zamanda Hatay’da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında belediyeye toplam 14 milyar 200 milyon TL hibe desteği veriyor.