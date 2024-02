Bakan Özhaseki: “İnsanların acıları üzerinden siyaset yapmayın”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, asrın felaketinin hemen ardından inşaatına başlanılan ve kısa bir sürede yapımı tamamlanan 46 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesini istismar ederek deprem üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışanlara sert tepki gösterdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, “Üzülerek söylüyorum geçen hafta bir genel başkan ‘nerede bu evler?’ diye bağırıyordu. Köylerde yaptığımız evler için vatandaşlar ‘çok güzel oldu, mis gibi evler’ diyor, takdir ediyor. ‘Allah razı olsun’ dediğimde bunu eleştirmişler. ‘75 bin evi teslim ediyoruz’ diyorum, onlar ‘nerede bu evler?’ diyor. Gelsinler birebir o evleri gezdireceğim, onlara göstereceğim. Her türlü siyaseti, her türlü eleştiriyi yapıyorsunuz ama ne olur şu deprem üzerinde tepinmeyin, insanların acıları üzerinden siyaset yapmayın.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımların gerçekleştiği depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin inşa ve ihyası için gece gündüz demeden 110 bin personeli ile sahada çalışan Bakanlık, afetin birinci yılında yapımı tamamlanan 41 bin afet konutu ve 5 bin köy evini hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Depremzedelerin güvenli, sağlam evlerinde oturması için TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri eliyle yapımı tamamlanan 46 bin kalıcı konutlar, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ardından bugün de Şanlıurfa’da teslim edildi. Bin 314 konutun anahtar teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ düzenlendi. Kurada ismi çıkan depremzedeler ise büyük mutluluk yaşadı.

“SELFİE ÇEKİLİP, DEPREM TURİST OLARAK GİTTİLER”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu dönemde AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “810 belediyemizin hepsini görevlendirdim. İşleri bıraktılar, 6 ay kadar deprem bölgelerinde gece-gündüz demeden bütün belediye başkanlarımız uğraştılar. Elbette ki sadece bizim çalışmalarımız değil, 85 milyon, bir millet ayaktaydı. Evinde kimse huzurla bir çorbasını içmedi, gözyaşları sel oldu. Herkes, elinde ne varsa, buraya yardım edebilmek için adeta seferberlik ilan etti. Böyle bir milletin üyesi, ferdi olmak naçizane şereflerin en büyüğü. Şunu da söylemeden geçemiyorum. Milyonlarca nüfusu olan bazı büyükşehir belediye başkanları da deprem olduğunda önce, ‘hükümet bu depremin altında kalır’ gibi siyasi çıkar peşinde koştular. Bazı belediye başkanları özel jetle geldiler, 20-30 tane gazeteci, televizyoncu getirdiler, selfie çekilip, deprem turist olarak gittiler.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ NE SÖZ VERDİYSE, YAPARIZ”

Bakan Özhaseki birkaç gün içerisinde 46 bin konutu, 1,5 ay içerisinde de çekilecek kuralar ile de 75 bin konutu teslim edeceklerini kaydetti. Bakan Özhaseki, konuşmasında yapımı tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesini istismar ederek deprem üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışanlara da sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Üzülerek söylüyorum, geçen hafta bir genel başkan ‘Nerede bu evler?’ diye bağırıyordu. Köylerde yaptığımız evler için vatandaşlar ‘Çok güzel oldu, mis gibi evler’ diyor, takdir ediyor. ‘Allah razı olsun’ dediğimde bunu bir de eleştirmişler. Kardeşlerim, ‘75 bin evi teslim ediyoruz’ diyorum, onlar ‘nerede bu evler?’ diyor. Gelsinler birebir evleri gezdireceğim, onlara göstereceğim. Her türlü siyaseti yapıyorsunuz, her türlü eleştiriyi getiriyorsunuz ama ne olur şu deprem üzerinde tepinmeyin. İnsanların gelip acıları üzerinde siyaset yapmayın. Yapılanları görün, eğer eksik varsa ‘Şunlar eksik, bak bunları da yapın’ deyin. ‘Eyvallah, başımızın üstüne’ diyelim. Ama alışmışlar, her işleri siyaset. Yarısı yalan dolan. Onların yaptıklarını görünce biz yolumuzdan vazgeçecek değiliz. Biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. O ne söz verdiyse yaparız Allah’ın izniyle. O ne söz vermişse yerine getiririz. Sizler de evinizde huzurla oturuncaya kadar buralardayız.”