Bakan Özhaseki: Hedefimiz temiz plaj sıralamasında dünya birinciliği

Yaz dönemiyle beraber denizlerin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısı her geçen yıl artıyor. Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta, bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından en temiz denizlere sahip 3’üncü ülke konumunda. Bakan Mehmet Özhaseki, bu yıl da Türkiye’nin çok daha fazla plajının temizliğinin tescillendiğini belirtti.

DÜNYADA 50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Mavi Bayrak Programı’nın, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir çevre ödülü programı olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programın dünyada 50 ülkede uygulandığını söyledi. Ödüllerin, her yılın mayıs ayında açıklandığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Son verilere göre, bu yıl Türkiye’de daha fazla plajımızda mavi bayrak dalgalanacak.” dedi. 2002 yılında 140 olan Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, “567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği.” diye konuştu.

PLAJLARIN BİLGİLERİ, BAKANLIK WEB SAYFASINDA YAYINLANIYOR

Öte yandan, Mavi Bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıyor. Ülkemizde bulunan bin 400 plaj için bilgiler, plaj.csb.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Burada, yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.