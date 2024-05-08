Bakan Özhaseki; "Hatay, 2 yıl içinde normale dönecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "inşa ve ihya" süreci kapsamında Hatay'da yürütülen çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti.

Ankara'dan çok sayıda medya temsilcisinin de katıldığı incelemerin ardından açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'da normal yaşamın iki yıl içinde eski haline döneceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Hem Defnenin, Samandağı, Kırıkhan, İskenderun, Payas tamamının alt yapısını yeniliyoruz. 14 milyon lira buraya harcıyoruz. Şimdi alt yapıyı yaptık, üstüne evleri de yaptık, insanları da evlerine oturttuk.

"İki yıl içinde tamamlanmış olur"

Biz verdiğimiz süre içerisinde bunu bitirdik, ama buradaki ihtiyaçlar bitmiş olmayacak. Haliyle çevre düzeni gerekecek, asfaltlar yenilenmiş olacak, kent merkezlerinin yenilenmesi zaman alacak. Belediyemize de destek vererek bütün bunları ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bu biraz daha zaman alabilir. Peyzaj çalışmaları olacak nihayetinde, sosyal tesisler yapılacak, belki de hayatın normalleşmesi adına birkaç sene geçebilir, ancak en azından insanoğlu temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, suyunun aktığı, kaloriferlerinin yandığı, evinde sıcacık oturabildiği, caddelerde kamu hizmetlerinin görevlendirildiği ortam en geç iki sene içerisinde tamamı bitirilmiş olur."

"Yüz milyar doları geçen bir rakam söz konusu"

Depremin hasarlarını da daha önce hesaplamışlar strateji bütçe tarafından, yıkılan konutların, iş yerlerinin, depoların ve etraftaki onarılması gereken yerlerle ilgilide toplam yüz milyar doları geçen bir rakam söz konusu, yüz dört milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ama bütün bunları günün sonunda işi yaptığımızda, altını çizdiğimizde herhalde görmüş olacağız."