Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuna yanıt geldi. Ekonomik verilerin iyiye gittiğini ifade eden Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.
Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.
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