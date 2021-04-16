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Bakan Çavuşoğlu KKTC'de: Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi. Siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısı yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

 Bakan Çavuşoğlu KKTCde: Cumhurbaşkanı Tatarla görüştü

Bakan Çavuşoğlu KKTC’li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye gittiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye gittiGündem

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile görüşecek, ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Ortak basın toplantısı yapacak.

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