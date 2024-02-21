Araç sahipleri müjde: Akaryakıtta çifte indirim!
Motorinin ve benzinin litre fiyatına indirim uygulanacak. İndirim yarından itibaren pompa fiyatına yansıtılacak.
Edinilen bilgiye göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) rafineri marjından karşılanmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanacağını açıkladı.
Motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirim uygulandı.
İndirim yarından itibaren pompa fiyatına yansıtılacak.
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