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Ankara'da bir günde iki mevsim: Yollar göle döndü

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan bunaltıcı sıcak, öğleden sonra yerini gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan bunaltıcı sıcak, öğleden sonra yerini gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı.

İl genelinde etkili olan şiddetli sağanakla beraber kentin bazı noktalarını dolu vurdu.

 

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

 

 

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