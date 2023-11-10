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Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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