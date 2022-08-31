3 mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi!
İçişleri Bakanlığı, Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağara ve sığınakta, 2 ağır makineli tüfek, 15 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ve 6 bomba atar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince, terörden arındırılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Eren Abluka-35 Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamındaki istihbari çalışmalar sonucu, bölgedeki 3 mağara ve sığınağın bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce cephanelik olarak kullanıldığı tespit edildi.
Bu mağara ve sığınaklarda 2 ağır makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, el roketi, farklı silahlara ait 11 şarjör, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, ağır makineli tüfeğe ait 2 mayon ve mayon kutusu, AK-47 tüfeğine ait 2 dipçik, bir gündüz görüş dürbünü, 31 telsiz, 6 telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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