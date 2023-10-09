21 ilde dev uyuşturucu operasyonu!

21 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheliye gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 21 ilde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon yapıldığını duyurdu.

Buna göre; İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 148 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Operasyonları yapan jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.