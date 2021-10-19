Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan üç işçiden ikisi kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte üç kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi, ayrıca çevre ocaklardan tahkimat malzemesi temin edildi.

Ekiplerce işçilerden ikisi kurtarılırken, diğer işçi Erdal Aşkar'ın cenazesi yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

İşçilerden yaralı olarak kurtulan Serkan K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.