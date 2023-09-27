Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 99 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.
İSTANBUL, ORDU, BURSA, HAKKARİ, ZONGULDAK, ELAZIĞ, KIRIKKALE, MUĞLA, AFYON, AKSARAY, GİRESUN, UŞAK, BALIKESİR, DENİZLİ, MANİSA VE BOLU OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 99 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2023
❌#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/FoZomx0bTk
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