Yusuf bebek için 13 saatlik seferberlik

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Başkent köyünde rahatsızlanan 6 aylık Yusuf Akboğa için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Ekipler, 13 saatte yolu açarak, köye ulaşıp, Yusuf bebeği hastaneye götürdü.

Ağrı merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Başkent köyünde yaşayan Gülperi-İdris Akboğa çiftinin tek çocuğu 6 aylık Yusuf'ta, yüksek ateş ve ishal şikayetleri başladı.

Köy yolu kardan kapalı olduğu için İdris Akboğa, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Çağrıyı alınca harekete geçen sağlık ekipleri, Aşağı Kent köyünde kar engelini aşamadı.

13 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI BEBEĞE ULAŞILDI

Bunun üzerine köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'nden destek istendi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, tipi nedeniyle yolu hemen açamayınca 112 Acil Servis'in paletli ambulansı kullanıldı. Ambulans da köye 2 kilometre kala arızalandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kapalı köy yolu açılırken, 13 saat sonra bebeğe ulaşıldı. Yusuf bebek, ambulansla alınıp, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"EVLADIMA ULAŞMAK İÇİN BÜYÜK UĞRAŞ VERDİLER"

Baba İdris Akboğa, "Allah devlete zeval vermesin. Evladıma ulaşmak için büyük uğraş verdiler. Haklarını helal etsinler. Köye ulaşmak için saatlerce uğraştılar. Çok şükür, oğlumu hastaneye getirdiler ve durumu çok iyi. Gerekli muayenesi yapıldı" diye konuştu.