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Yunanistan'ın ittiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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