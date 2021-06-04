Yunanistan, Berlin Konferansı'na çağrılmadı

Yunan medyası, lygerosstavros Almanya'nın Libya konulu konferansa Yunanistan'ı ve Mısır'ı davet etmemesine tepki verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias:

"Almanya’nın Yunanistan’ı dışarda bırakıp Türkiye’yi davet etmesi provokatif. Türkiye ve Libya arasındaki sözde deniz anlaşması AB’nin de haklarını ihlal ediyor. Almanya, Yunanistan’ı davet etmeliydi. Almanya, Türkiye’yi davet ederek Trablus’taki genişlemesine yeşil ışık yakıyor. Almanların Yunanistan’a karşı tutumu şaşırtmıyor. Almanya’nın her fırsatta Türkiye’nin arkasında durduğu biliniyor."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştüğünün altını çizdi.

Kubis'e, Almanya'nın Yunanistan'ı Berlin Konferansı'na davet etmeme kararından duydukları "memnuniyetsizliği" dile getirdiğini vurgulayan Dendias, Libyalı mülteciler konusunda BM ile iş birliği konusunun da bu görüşmede ele alındığını söyledi.

Konferans 23 Haziran'da

İkinci Berlin Konferansı 23 Haziran'da düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddelerini genel seçimler ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi oluşturacak.