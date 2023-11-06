2024 sınav takvimi yayımlandı!

ÖSYM 2024 sınav takvimini yayımladı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

KPSS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS VE ALES TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.