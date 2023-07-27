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Yerlikaya: 2 ayda 1329 FETÖ'cü gözaltına altındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 2 ayda FETÖ'ye yönelik 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz.' Bu anlayışla FETÖ'ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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