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Van merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 5 gözaltı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları, örgütünün sözde 'YPS' hücre yapılanmasında faaliyet yürüttükleri" iddia edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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