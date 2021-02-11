Uzay yolculuğunun maliyeti ne kadar?

Türkiye'nin uzay programında açıkladığı hedeflerden biri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot göndermek.

Bu alanda pek çok uzay ajansı bir süredir Rusya’nın Soyuz roketlerine bağlı durumda.

Rusya, Soyuz roketleriyle bir astronotu ISS'e göndermek için 80 milyon doların üzerinde ücret talep ediyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli özel uzay şirketi SpaceX ise geçen yıl kullanılmaya başlanan roketleriyle aynı görev için 50 milyon dolar istiyor.

Türkiye'nin ISS'e hangi yöntemle astronot göndereceği henüz bilinmiyor. Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) dün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik iş birliği için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım "Soyuz'u kullanma ihtimalimiz yüksek çünkü çok güvenilir bir araç. Bu mümkün ama önce karar vermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Roscosmos ve Yıldırım’ın açıklamaları Soyuz’un birinci seçenek olduğu yönünde yorumlandı.