Türkiye'nin 'en yüksek ayaklı viyadüğü' zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak

Türkiye'nin "en yüksek ayaklı viyadüğü" olacak Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Viyadük tamamlandığında 166 metre yüksekliğe, 1372 metre uzunluğa sahip olacak.

Viyadük, Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürerek zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak.

Ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak

Proje tamamlanınca dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak ve mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

Viyadükte köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi. Köprü üst yapı imalatının ise yüzde 22'si tamamlandı.

Eğiste Viyadüğü'nün 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor