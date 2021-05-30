Türkiye'de üretimi yapılan akıllı telefonlara bir yenisi daha eklendi.

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor.

Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu.

Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

Başlangıçta yıllık 450 bin adet olan telefon üretim kapasitesinin de 2022 yılında 1 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.

160'DAN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor.