Türk fırkateyni TCG Kemal Reis'in çarptığı Yunan gemisi kızağa çekildi

Dün Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Gemisi'ni taciz etmeye çalışırken Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından engellenen Yunan fırkateyni Limnos'un görüntüleri ortaya çıktı. Kızağa çekilen fırkateyndeki büyük hasar fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken, dün Yunan fırkateyni Limnos'un Oruç Reis gemisini taciz ettiği ve Türk fırkateyni TCG Kemal Reis'in bu tacize sert karşılık verdiği ortaya çıktı.

İki gemi arasında yaşanan sürtüşme sonrası Yunan fırkateyninin ciddi zarar alıp kızağa çekildiği öğrenildi.

Görüntüsü ortaya çıktı Yunan basınında ortaya atılan 'Limnos kullanılamaz hale geldi' iddiaları doğrulandı. Kızağa çekilen geminin ortaya çıkan görüntüsünde aldığı zarar gözler önüne serildi.

Görüntülerde Yunan Fırkateyni Limnos'un burun kısmındaki hasarın büyüklüğü belli oldu.

Yunanistan kamuoyunda rahatsızlık Öte yandan bu durum Yunanistan kamuoyunda ciddi rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medyada geminin hasarlı fotoğraflarını gören kullanıcılar, kendi askerlerini iş bilmezlikle suçlayarak 'Bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz' yorumlarında bulundu.