Tunceli’de terörle mücadele devam ediyor: 4 yıldır örgüte katılım yok

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği tarafından yürütülen iç güvenlik operasyonları ile terörün yok edilmesi amaçlanıyor.

Jandarma ekipleri, polis ve güvenlik korucularının görevli olduğu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonlarda 4 yıl önce bölgede 600 olarak belirlenen terörist sayısı 20’lere kadar düştü.

4 yıldır örgüte katılım yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’ya katılımla ilgili paylaştığı grafikte 2020 yılında yalnızca 52 kişinin örgüte katıldığı açıklandı.

Tunceli’de yürütülen kapsamlı operasyonlar sayesinde son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi.

2020’de 850 operasyon düzenlendi

2020 yılında teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgedeki yaşam koşullarını zorlaştırmak ve bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde yer alan 3’ü kırmızı, 5’i turuncu ve 6’sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirildi.

Bölgede Kırmızı Liste’de yer alan teröristin ise kalmadığı öğrenildi.

TKP/ML-TİKKO bölgeden temizlendi

28 Temmuz 2020’de başlatılan “Yıldırım-4 Munzur Kutu” operasyonu ile kent kırsalında faaliyet gösteren TKP/ML-TİKKO terör örgütü bölgeden temizlendi.

9 Kasım’da örgütün sözde Dersim komutanı olan “Deniz” kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ile “Muharrem” kod adlı terörist Ferdi Tosun etkisiz hale getirilmişti.

“Eren-7 Mercan-Munzur” eksi 20 derecede devam ediyor

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Şubat’ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu devam ediyor.

Eksi 20 derecede, 2 bin 500 rakımlı dağlı karlarda süren operasyonda bin 62 personel görev alıyor.