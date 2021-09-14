Trol savcı hakim karşısında

Twitter'da açtığı sahte hesaptan bakanlara, devlet yetkililerine hakaret etti. Yargılandığı davanın ilk iki duruşmasına katılmayan trol savcı Özcan Muhammed Gürbüz hakim karşısına çıktı.

Twitter'daki sahte bir hesaptan yapılan hakaretler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlendi. Tespit sonrasında bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma izni verildi. Görevden alınan trol savcı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katılmayan Gürbüz, ikinci duruşmaya da mazeretsiz bir şekilde katılmadı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmü üzerine, Gürbüz'ün Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alındı. Böylece trol savcı ilk kez hakim karşısına çıkmış oldu. Davanın 3. Duruşması 22 Eylül'de Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dava dosyasındaki bilgilere göre; paylaşımlarını gizli hat üzerinden yaptığı belirlenen Gündüz'ün Twitter hesabı hakkında araştırma yapıldığını fark edip, hattını kapattığı tespit edildi. Yapılan incelemede telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü belirlendi. Bunun için de bilir kişi telefon üzerinde imaj çalışması yapamadı.