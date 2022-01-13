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THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı

- Başkent Nur Sultan'a düzenlenen THY seferinde 238 yolcu yer aldı - İstanbul-Almatı tarifeli seferinin ise bu gece yapılması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki olaylar nedeniyle bir süre ara verdiği Kazakistan'a tarifeli seferleri yeniden başlattı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.

Antalya-Almatı tarifeli seferinin 15 Ocak'ta icra edilmesi öngörülüyor. Kazakistan'a uçulan diğer nokta olan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.

Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı bildirildi.

 

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