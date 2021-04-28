Terör temizliğinin adım adım sürdüğünü ifade eden MSB, her taşın altına bakılarak teröristlerin EYP ve mayınlarının temizlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtti.

Resmi sosyal medya hesabından operasyona ait yeni görüntüler paylaşan MSB, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında adım adım terör temizliği sürüyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden adeta her taşın altına bakarak teröristlerin EYP ve mayınlarını tespit ve imha çalışmalarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Teröristlerin tuzaklarını METİ timleri bozuyor



🔹MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, METİ timleri tarafından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar imha ediliyor. pic.twitter.com/Xu5f3NIyMc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 28, 2021

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen Kahraman Komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.

Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor."