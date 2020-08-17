TCG Kemalreis’e yeni görev

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki ‘Savunma Alanı İşbirliği Anlaşması’na Türkiye’den sert tepki geldi. Oruç Reis’e taciz girişiminde bulunan Yunan fırkateyni Limnos’u kovalayan TCG Kemalreis fırkateyni de bu kez Kıbrıs’ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat etmeye başladı. İşte detaylar. MSB'den yapılan açıklamada "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan anlaşmanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğinin duyurulması üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha önce defalarca dile getirdiği, "Kıbrıs'ın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir" görüşünü vurguladı. Aksoy, şu değerlendirmeyi yaptı: "Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır. Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

KEMALREİS KIBRIS'IN DOĞUSUNDA

Hürriyet'ye yer alan habere göre Fransa-GKRY anlaşması sonrası, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin korumasında görev alan TCG Kemalreis fırkateyninin Kıbrıs'ın doğusunda görevlendirilmesi dikkat çekti. Kemalreis önce KKTC sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimi yaptı, ardından Barbaros Hayrettin Paşa gemisine refakat etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından, "Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımda Kemalreis'in Barbaros Hayrettin Paşa'ya sağladığı güvenlik ve korumadan görsellere de yer verildi.

Kıbrıs'ın güneybatısında Oruç Reis'in korumasını sağlayan ve taciz girişiminde bulunan Yunan fırkateynini kovalayan TCG Kemalreis'in adanın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa gemisini korumaya gönderilmesi, Fransa-Kıbrıs Rum Yönetimi işbirliğine Ankara'nın sahada verdiği "Biz buradayız" mesajı olarak değerlendirildi.

TCG BANDIRMA DA DOĞU AKDENİZ'DE

Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir başka vurucu gücü olan TCG Bandırma korveti de Doğu Akdeniz'de görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile birlikte TCG Bandırma korvetinin de BM'nin Lübnan'daki geçici kuvvetine (UNFIL) katılarak Doğu Akdeniz'de görev yaptığını duyurdu.

YAVUZ İÇİN DE NAVTEX

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısındaki alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Yavuz gemisi, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte çalışmalarını sürdürecek. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" denildi.