TCG Kemal Reis Türk Milletine selam gönderdi

Oruç Reis'i koruyan T.C.G Kemal Reis ile Limnos Fırkateyni karşı karşıya geldi. Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis müdahale etti. Sürtüşme sonucu Yunan fırkateyni büyük hasar alarak bölgeden çekildi. Kemal Reis ise yoluna devam etti.

TÜRK MİLLETİNE SELAM ÇAKTI

Gelen son görüntülere göre Limnos isimli Yunan fırkateynini ağır hasarla tersaneye gönderen Kemal Reis, Türk Milletine müthiş bir hareketle selam çaktı.