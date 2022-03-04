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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ "Iğdır iline son yıllarda yapılan ve yapılacak yatırımlar", CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker "Burdur'un sorunları", AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir "Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

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