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Tarım sektörü 2021 yılını rekor ihracatla tamamladı

- Sektörün ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara çıktı - Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156 milyon 524 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarım sektörü, geçen yıl 29 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Tarım ihracatı da 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü, böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Tarım ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156,5 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 6 milyar 993,8 milyon dolarla, mobilya kağıt ve orman ürünleri, 3 milyar 400,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 3 milyar 83,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 2 milyar 260,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyar 28,4 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 1 milyar 574,3 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 783 milyon dolarla tütün, 309,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 147,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

- Tarım grubu geçen yıl bünyesindeki 10 sektörün 9'uyla atağa geçti

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırırken, 1 sektörün dış satımı geriledi.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl ihracatını en fazla yüzde 39,1 ile süs bitkileri ve mamulleri sektörü artırdı.

Bu sektörü, yüzde 38,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 25,7 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 25,6 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 20,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 16,6 ile fındık ve mamulleri, yüzde 14,2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 13 ile yaş sebze ve meyve, yüzde 12,6 ile kuru meyve ve mamulleri izledi.

Tütün sektörünün ihracatı ise 2021'de 2020 yılına göre yüzde 14 azaldı.

- Sektörlere en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi. Fındık ve mamulleri, kurum meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri en fazla Almanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla Irak'a, tütün ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, süs bitkileri ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na dış satım gerçekleştirdi.

Almanya'ya fındık ve mamulleri 536,4 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri, 232,8 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 274,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Irak'a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 635,5 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 964,7 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 555,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

ABD'ye ise tütün sektörü 105,1 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 60,6 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü Hollanda'ya 53,9 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonuna 1 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2021 yılında tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

  1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 24.343.663 29.737.575 22,2 13,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 16.329.877 19.343.588 18,5 8,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 7.291.851 9.156.524 25,6 4,1
Yaş Meyve ve Sebze 2.729.986 3.083.585 13 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 1.682.477 2.028.361 20,6 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.398.471 1.574.287 12,6 0,7
Fındık ve Mamulleri 1.939.566 2.260.698 16,6 1
Zeytin ve Zeytinyağı 271.127 309.497 14,2 0,1
Tütün 910.291 783.002 -14 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 106.108 147.634 39,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.449.812 3.400.154 38,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 5.563.974 6.993.833 25,7 3,1
II. SANAYİ 127.529.917 170.880.410 34 75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 11.218.440 15.051.777 34,2 6,7
Tekstil ve Hammaddeleri 7.283.601 10.145.832 39,3 4,5
Deri ve Deri Mamulleri 1.331.635 1.726.462 29,6 0,8
Halı 2.603.205 3.179.483 22,1 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 18.256.005 25.348.548 38,9 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 98.055.472 130.480.085 33,1 57,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17.118.037 20.250.438 18,3 9
Otomotiv Endüstrisi 25.544.947 29.342.795 14,9 13
Gemi, Yat ve Hizmetleri 1.375.006 1.626.377 18,3 0,7
Elektrik ve Elektronik 11.047.749 14.176.022 28,3 6,3
Makine ve Aksamları 7.538.048 9.416.332 24,9 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 8.252.223 12.357.450 49,7 5,5
Çelik 12.602.840 22.351.413 77,4 9,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.757.327 4.615.381 22,8 2
Mücevher 3.777.580 6.781.870 79,5 3
Savunma ve Havacılık Sanayii 2.278.695 3.224.786 41,5 1,4
İklimlendirme Sanayii 4.662.612 6.196.124 32,9 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 100.407 141.099 40,5 0,1
III. MADENCİLİK 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6
Madencilik Ürünleri 4.269.794 5.930.165 38,9 2,6
T O P L A M (TİM*) 156.143.375 206.548.150 32,3 91,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 13.494.380 18.819.527 39,5 8,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 169.637.755 225.367.676 32,9 100

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