Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 63,1 azalışla 556 milyon 273 bin 438 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-18.00 ve 20.00-21.00 saatlerinde 1999 lira 98 kuruş lira, en düşük 08.00 ve 23.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1232 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1280 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 16 bin 25 lira 72 kuruş işlem gördü.