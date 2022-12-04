Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,2 artışla 2 milyar 76 milyon 706 bin 12 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 01.00-02.00 saatlerinde 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 164 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 248 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.