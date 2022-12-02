Spot piyasada elektrik fiyatları günü düşüşle kapattı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 düşüşle 1 milyar 810 milyon 428 bin 462 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 4 bin 700 lira, en düşük 05.00'te 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 790 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 817 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin lira 1 kuruştan işlem gördü.