Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 azalışla 1 milyar 967 milyon 9 bin 719 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1625 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 938 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 17 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 193 lira 24 kuruştan işlem gördü.