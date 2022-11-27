Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,1 artışla 1 milyar 761 milyon 129 bin 161 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00,09.00 ile 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00 ve 06.00'da 1625 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 530 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 694 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 995 lira 96 kuruştan işlem gördü.