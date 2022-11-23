Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,6 artışla 1 milyar 941 milyon 452 bin 535 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 13.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 00.00'da 1630 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 906 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 47 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 500 liradan işlem gördü.