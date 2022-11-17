Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,44 azalışla 1 milyar 317 milyon 76 bin 254 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00'da 4 bin 701 lira 36 kuruş, en düşük saat 03.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 596 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 792 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 liradan, en düşük 550 liradan işlem gördü.